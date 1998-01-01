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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم محرران ويعتدي على شقيقين بالضرب في الخليل

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين من الخليل، بينهم أسيران محرران، واعتدت بالضرب المبرح على شقيقين.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس الشاب ماجد ربحي الرجبي (34 عاما)، على حاجز عسكري يسمى (160) قرب الحرم الابراهيمي، والمواطن محمد سمير ابو عرام من بلدة يطا جنوب الخليل.

وأضاف الناشط الاعلامي محمد عوض، ان قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمالا، واعتقلت الشقيقين الأسيرين المحررين محيي الدين فلاح حمدي أبو مارية (22 عاما)، ويحيى (24عاما ) وهو طالب جامعي.

وأشار عوض الى ان تلك القوات داهمت البلدة برفقة كلاب بوليسية، واقتحمت منزل الشهيد فلاح حمدي أبو مارية وكسروا بابه الرئيس، وفتشته، وحطمت الأثاث، واعتدت بالضرب بأعقاب البنادق على المواطن حيدر فلاح حمدي أبو مارية (31 عاما)، كما اعتدت على شقيقه يحيى بالضرب المبرح قبل اعتقاله.

#الخليل

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