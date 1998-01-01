الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة والقدس المحتلة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال عشرة مواطنين على الأقل، من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لمصادر محليّة فإن جنود الاحتلال اعتقلوا أحمد شعبان نوفل ومحمد عصام خالد من جيوس شرق قلقيلية. والأسير السابق أدهم إسماعيل صابر من بلدة الزاوية غرب جنين.

كما اعتقل الاحتلال ثلاثة شبان من مخيم الجلزون شمال رام الله، وهم: صدام شحادة دار خليل، وعامر الظاهر وشقيقه مهدي الظاهر.

وفي بلدة حزما شرق القدس، قالت المصادر إن الاحتلال اعتقل محمد حمزة صلاح الدين، ومصعب عبد الرحمن الخطيب.

وفي الخليل، وثق صحافيون اعتقال يحيى فلاح حمدي أبو ماريا، ومحيي الدين حمدي أبو ماريا من بيت أمر شمال الخليل، ومحمد سمير أبو عرام من يطا.