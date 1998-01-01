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الأنروا توضح: لم نوقف دفعات بدل الإيجار

الإثنين 05 نوفمبر 2018 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأنروا توضح: لم نوقف دفعات بدل الإيجار



غزة/سما/

 أوضحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، اليوم الاثنين، تفاصيل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وقف الوكالة دفع بدل إيجار لأصحاب المنازل المدمرة نتيجة العدوان الأخير عام 2014 على قطاع غزة.

وقال نائب برنامج البنى التحتية وتطوير المخيمات في "أونروا"، معين مقاط، إن الوكالة لم توقف دفعات بدل الإيجار لأصحاب المنازل المدمرة، ولكن هناك تأخير في صرف الدفعة بسبب نقص التمويل.

وأضاف مقاط أن الوكالة تدفع نوعين من المساعدات؛ النوع الأول مساعدات مؤقتة وهي عبارة عن بدل إيجار أو مساعدة في الإيجار لحين إعمار أو إصلاح البيت المتضرر بشكل جزئي، والنوع الآخر المساعدة الدائمة وهي إما إصلاح المنزل المتضرر أو إعمار المنزل إذا كان الضرر كامل أو هدم كلي.

وأوضح أن "الأونروا" بدأت بدفع بدل إيجار لـ(13300) أسرة من تاريخ نهاية عدوان 2014، واستمرت بصرف الدفع المستحقة لهم حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري.

ونوّه إلى أن الوكالة ما زالت تصرف بدل إيجار حتى الآن لـ(1300) عائلة، وباقي العائلات تمكنت إما من إصلاح بيوتهم أو إعادة إعمارها، موضحًا أن المتبقي من هذه المنازل أقل من 10% من العدد الكلي وهذا إنجاز كبير من الوكالة.

وبين أن "الأونروا" تصرف بدل الإيجار 4 مرات في السنة، في كل ربع يتم صرف دفعة 3 شهور، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم صرف دفعة الربع الثالث عن الأشهر (يوليو، أغسطس، سبتمبر) والمقررة نهاية شهر أكتوبر المنصرم، وذلك لعدم توفر تمويل كافٍ.

وأشار إلى أن دفعة الربع الثاني لبدل الإيجار من العام الجاري، قدمها سفير جنوب إفريقيا، مضيفًا "لازلنا حتى الآن نبحث عن جهة مانحة لتقديم دفعة الربع الثالث، وفي حال توفرها سيتم صرفها في الحال".

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