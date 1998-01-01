يضم أول وزير يهودي.. الرئيس التونسي يرفض تعديلاً وزارياً أجراه رئيس الحكومة

وكالات

أعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد عن تعديل وزاري جديد، مساء اليوم الاثنين، شمل 13 حقيبة.

وكان من أبزر الوجوه الجديدة "روني الطرابلسي"، الذي عين وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية، وهو أول تونسي- يهودي يكلف بمنصب بهذا المستوى.

وتسلم وزارة العدل في التعديل الجديد، كريم الجاموسي، ومختار الهمامي عين وزيرا للبيئة، وكمال مرجان وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.