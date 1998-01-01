يضم أول وزير يهودي.. الرئيس التونسي يرفض تعديلاً وزارياً أجراه رئيس الحكومة

أعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد عن تعديل وزاري جديد، مساء اليوم الاثنين، شمل 13 حقيبة.
وكان من أبزر الوجوه الجديدة "روني الطرابلسي"، الذي عين وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية، وهو أول تونسي- يهودي يكلف بمنصب بهذا المستوى.
وتسلم وزارة العدل في التعديل الجديد، كريم الجاموسي، ومختار الهمامي عين وزيرا للبيئة، وكمال مرجان وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
وتولى عبد الرؤوف الشريف وزارة الصحة، ومختار الهمامي عين وزيرا للشؤون المحلية والبيئة، فيما كانت حقيبة أملاك الدولة والشؤون العقارية، من نصيب الهادي الماكني.
وكلفت سنية بالشيخ بشؤون الشباب والرياضة، وزميلتها سيدة لونيسي بالتكوين المهني والتشغيل.
– هشام بن أحمد وزيرا للنقل
– نور الدين السالمي وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
– رضوان عيارة وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج
– محمد فاضل محفوظ وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان
– شكري بن حسن وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني
– حبيب الدبابي كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
– عادل الجربوعي كاتب دولة لدى وزير النقل
– احمد قعلول كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة
– بسمة الجبالي كاتبة دولة لدى وزيرالشؤون المحلية والبيئة
– سمير بشوال كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية
فيما رفض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي التعديل الوزاري، الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء اليوم .
وأكدت سعيدة قراش الناطقة باسم الرئاسة التونسية في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن الرئيس التونسي غير موافق على التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأفادت الناطقة باسم الرئاسة التونسية بأن السبسي غير موافق على هذا التمشي لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع.
وأكدت قراش أنه لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية حول التحوير، وتم إعلامه به في ساعة متأخرة.