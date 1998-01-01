جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بشكل مفاجيء.. الاحتلال يجدد اعتقال 4 شبان

الإثنين 05 نوفمبر 2018 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
بشكل مفاجيء.. الاحتلال يجدد اعتقال 4 شبان



جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الاعتقال الإداري لأربعة شبان من بلدة سلواد قضاء رام الله، للمرة الثانية على التوالي لمدة ستة أشهر جديدة وبشكل مفاجئ.

وجرى تسليم الشبان الأربعة أوامر الاعتقال الإداري لهم صبيحة يوم الإفراج عنهم حيث كانوا يستعدون لهذه اللحظة، وجرى تسليمهم أماناتهم، وأبلغتهم إدارة سجن عوفر قرار الإفراج عنهم.

ووفقاً لمصادر محلية، فإنه بعد نصف ساعة من تسليمهم الأمانات تم إبلاغهم بتجديد الاعتقال، الذي أحضر إلى الإدارة على وجه السرعة.

والشبان الأربعة هم: محمد عمر حامد (26 عام)، وقد سبق له أن أمضى قيد الاعتقال خمس سنوات، وغالب سامي وردة (34 عام) وسبق أن أمضى خمس سنوات أيضا، وحسين عبد الواحد حامد (25 عام)، وسبق أن أمضى سنة قيد الاعتقال، ورشاد محمد حماد (26 عام)، وسبق أن أمضى سنتين.

أخبار ذات صلة

احد الشبان المعتقلين

الشاباك يكشف: اعتقال 3 شبان من ام الفحم بزعم التخطيط لعملية في الأقصى

الشاباك

الشاباك :اعتقال 5 شبان من الخليل تركوا وصايا تفيد بنيتهم تنفيذ عمليات

الاحمد ابو مرزوق- ارشيف

الأحمد: المصالحة تسير بشكل جيد والعمل على معبر رفح سيكًون بشكل يومي ومنتظم

اصابة 3 شبان خلال اقتحام جيش الاحتلال وسط رام الله

بالاسماء .. الاحتلال يهدد أربعة شبان من غزة بالاغتيال

تسلل

صور..شبان يستولون على معدات لجيش الاحتلال شرق خانيونس

الأكثر قراءة اليوم

ارتياب أردني من قرار سعودي يمنع تأشيرات الحج والعمرة عن أهالي غزة وفلسطينيي 48

رفضُ الصلاة على أحد المُتوفّين بحادث سير لتورّطه بتسريبِ عقار في القدس المحتلة

صحيفة : «هدوء» غزة بموافقة «فتح» و «التهدئة» بعد المصالحة

الوفد المصري يصل غزة لنقل الرد الاسرائيلي بخصوص التهدئة

هذا ما قرره " الكابينت" حول التهدئة مع حماس في غزة!!

صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وغزة عبر الصراف الالي وغدا في البنوك

ملحم : رقابة الأمم المتحدة على الوقود القطري حدت من عمليات التهريب في غزة

الأخبار الرئيسية

فلسطين - ارشيف

القوى الوطنية والاسلامية: أي اتفاقات حول التهدئة أو غيرها يتعين أن تنطلق من اتفاق المصالحة

الوفد الأمني المصري

الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة بعد زيارة استمرت عدة ساعات

بينت واردان يهاجمان ليبرمان ويطالبان بتشغيل عمال من غزة في اسرائيل

اموال

إسرائيل أبلغت السلطة باقتطاع أموال "المقاصة" وتحويلها لقطاع غزة

عملية طعن في الخليل - ارشيف

الاحتلال يطلق النار على فلسطيني يعاني "اضطرابات نفسية" في الخليل