بشكل مفاجيء.. الاحتلال يجدد اعتقال 4 شبان

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الاعتقال الإداري لأربعة شبان من بلدة سلواد قضاء رام الله، للمرة الثانية على التوالي لمدة ستة أشهر جديدة وبشكل مفاجئ.

وجرى تسليم الشبان الأربعة أوامر الاعتقال الإداري لهم صبيحة يوم الإفراج عنهم حيث كانوا يستعدون لهذه اللحظة، وجرى تسليمهم أماناتهم، وأبلغتهم إدارة سجن عوفر قرار الإفراج عنهم.

ووفقاً لمصادر محلية، فإنه بعد نصف ساعة من تسليمهم الأمانات تم إبلاغهم بتجديد الاعتقال، الذي أحضر إلى الإدارة على وجه السرعة.

والشبان الأربعة هم: محمد عمر حامد (26 عام)، وقد سبق له أن أمضى قيد الاعتقال خمس سنوات، وغالب سامي وردة (34 عام) وسبق أن أمضى خمس سنوات أيضا، وحسين عبد الواحد حامد (25 عام)، وسبق أن أمضى سنة قيد الاعتقال، ورشاد محمد حماد (26 عام)، وسبق أن أمضى سنتين.