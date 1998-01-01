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غدا الثلاثاء..الشاباك يستعرض تطورات الأوضاع على جبهة غزة

الإثنين 05 نوفمبر 2018 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
غدا الثلاثاء..الشاباك يستعرض تطورات الأوضاع على جبهة غزة



القدس/سما/

من المقرر أن يستعرض رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي نداف إرغمان غدًا الثلاثاء تطورات الأوضاع على جبهة غزة أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
وذكرت القناة "السابعة" العبرية أن إرغمان سيستعرض أمام اللجنة آخر ما وصلت إليه مساعي التوصل إلى "تهدئة" في غزة.
وكانت مصادر فلسطينية وإسرائيلية تحدّثت عن تقدم في مباحثات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 12 سنة.
وتراجعت سلطات الاحتلال يوم الأربعاء الماضي عن تقليص مساحة الصيد، وسمحت للصيادين بالوصول حتى تسعة أميال بحرية، فيما تواصل تدفع الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة، ما زاد عدد ساعات وصل التيار الكهربائي للمواطنين بشكل ملحوظ.

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