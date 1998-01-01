"حماس" تدين العقوبات الأمريكية على إيران

غزة/سما/

أدانت حركة حماس بشدة، اليوم الاثنين، إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإضعاف عوامل ومقومات الصمود في مواجهة المشاريع والمخططات الأمريكية التي تخدم وتعزز استقرار المشروع الإسرائيلي، وأطماعه التوسعية على حساب القضية الفلسطينية والعربية والإسلامية من خلال العداء المستحكم والذي بدا واضحًا في المرحلة الأخيرة.

وأكدت الحركة عبر بيان لها، على تضامنها ووقوفها إلى جانب إيران حكومة وشعبًا، وإلى جانب كل القوى الحية في مواجهة هذه الغطرسة "الصهيو_أمريكية"، وأن العقوبات المفروضة عليها ستفشل.