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وصفتها بالبلطجة.. الجهاد تدين العقوبات الامريكية ضد إيران

الإثنين 05 نوفمبر 2018 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصفتها بالبلطجة.. الجهاد تدين العقوبات الامريكية ضد إيران



غزة/سما/

 أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بشدة، العقوبات الامريكية الظالمة بحق إيران، مؤكدة أن الإدارة الامريكية تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية، وتمارس دور البلطجي في موقفها من الجمهورية الاسلامية.

وقالت الحركة في بيان لها مساء اليوم الاثنين: "إن تعاقب القرارات الأمريكية العدائية ضد القضية الفلسطينية تارة وضد الشعوب العربية والإسلاميّة تارة أخرى يعزز من قناعة الشعب الفلسطيني بأن أمريكيا هي التي تعيث فسادا في العالم بدون أي رادع، وما الدعم الامريكي لإرهاب الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني إلا امتداد للطغيان الأمريكي الفظ ضد شعوب العالم".

وأضافت الحركة: "على شعوب العالم الحر أن تقف في مواجهة السياسة الأمريكية التي تعتمد عنجهية القوة، ولا تعير اهتماما للقيم ولكل القوانين الإنسانية".

يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعادت، اليوم ، فرض جميع العقوبات التي رفعتها عام 2015 كجزء من الاتفاق النووي الإيراني، على إيران، كما زادت إدارة ترامب 700 شخصية ومؤسسة إيرانية، ومن ضمنهم 50 مؤسسة مالية على قائمة العقوبات.

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