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السعودية توقف تأشيرات الحج عن غزة وفلسطينيي الداخل

الإثنين 05 نوفمبر 2018 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية توقف تأشيرات الحج عن غزة وفلسطينيي الداخل



غزة/سما/

ذكر موقع "كان الإسرائيلي" مساء اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية أوقفت تأشيرات الحج والعمرة، عن أهالي غزة، وفلسطينيو الداخل.

وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن لجنة فلسطين النيابية في الأردن، ناقشت موضوع وقف الجانب السعودي منح تأشيرات الحج والعمرة لفليسطينيو الداخل وغزة.

ووفقاً للموقع، فقد اشترطت السعودية منح تأشيرات الحج بحصول المسافرين على رقم وطني أردني للسماح لهم بأداء فريضة الحج.

ولم تعلل السعودية موقفها، إلا أنها أبلغت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية به عبر برقية أرسلت من الرياض.

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