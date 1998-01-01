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الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة بعد زيارة استمرت عدة ساعات

الإثنين 05 نوفمبر 2018 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة بعد زيارة استمرت عدة ساعات



رام الله / سما /

غادر  الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الاثنين  قطاع غزة من خلال معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع .

وغادر الوفد برئاسة   اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية القطاع بعد ان وصل غزة ظهر اليوم في زيارة استغرقت عدة ساعات .

وتاتي زيارة الوفد استكمالا لزيارات سابقة التقى خلالها قادة بعض الفصائل الفلسطينية و  قيادة حركة حماس لبحث ملفات التهدئة والمصالحة.

الا ان هذه الزيارة بحسب مصادر مطلعة تاتي لنقل الرد الاسرائيلي بخصوص التهدئة الذي ناقشها الكابينت مساء امس الاحد  .

#الوفد الامني المصري #غزة

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