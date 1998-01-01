التربية: منع وصول طلبة الساوية إلى مدرستهم استمرار لسياسة الاعتداء على التعليم

رام الله/سما/

أدانت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، قيام قوات الاحتلال صباح اليوم، بمنع طلبة الساوية اللبن الشرقية من الوصول لمدرستهم عبر وضع سلك شائك من الجهة الأمامية للمدرسة لإجبارهم على الدخول للمدرسة من الباب الخلفي مع إبقاء المدخل الرئيس مغلقاً، معتبرة أن هذا الإعتداء يأتي في إطار سياسات الاحتلال المتواصلة في الاعتداء على التعليم.

وأكدت "التربية" في بيانها، أن محاولات الاحتلال المتكررة للنيل من عزيمة الطلبة والأسرة التربوية ستتكسر على صخرة ثبات وصمود هذه الأسرة وإصرارها على تعليم الطلبة، داعيةً أحرار العالم إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في ظل هذه الهجمة الإسرائيلية الشرسة على النظام التعليمي بكل مكوناته، وحرمان طلبة فلسطين من الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة، وهو ما يتعارض مع كافة القوانين والأعراف الدولية.

يذكر أن مدرسة الساوية اللبن كانت قد أغلقت مؤخراً بقرار احتلالي جائر، لكن هذا القرار تم كسره بفعل تضافر الجهود بين وزارة التربية ومحافظة نابلس والمجتمع المحلي والأهالي وسط التصميم على إفشال كل القرارات الرامية إلى عرقلة المسيرة التعليمية.