فتوح يحمل شركات النقل المسؤولية جراء تعليق عملها في معبر أبو سالم

غزة/سما/

حمل م. رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع المسؤولية الكاملة لجمعية النقل الخاص عن اي تلف او سرقة قد تحدث في الساعات القادمة لبضائع التجار التي هي الان متواجدة في ساحات المعبر الفلسطيني داخل معبر كرم ابو سالم



و اعرب عن استغرابه و دهشته من عرقلة عمل المعبر و منع الشاحنات من الدخول لتحميل البضائع و أكد بان هذه الرسوم كانت تحصل بالسابق من السائقين قبل الانقسام و بعد الانقسام



و أكد على ان المعبر مفتوح من الطرف الاسرائيلي و الطرف الفلسطيني لكن عرقلة دخول الشاحنات قد تؤدي لخسائر فادحة بالتجار.

وكانت جمعية النقل البري في قطاع غزة اعلنت تعليق العمل في معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة من صباح اليوم الاثنين، كخطوة احتجاجية على فرض حكومة الوفاق رسومًا جديدة على شاحنات النقل في المعبر.



وقالت الجمعية في بيانٍ لها، إنّ "شركات النقل وسائقي الشاحنات قرروا الاحتجاج وتعليق العمل بشكلٍ كامل في المعبر من الجانب الفلسطيني، بسبب فرض رسوم جديدة على الشاحنات"، مُشددةً على أن "تعليق العمل في المعبر سيستمر لحين إلغاء قرار فرض الرسوم مطالبة السلطة بما فيها هيئة المعابر بالتراجع عن القرار فورًا".

وتقدر الرسوم التي فرضتها حكومة الوفاق على الشاحنات العاملة في المعبر 30 شيكل للشاحنة الوحدة، تتوزع كالتالي: 20 شيكل رسوم دخول، و10 شواكل مقابل ميزان الشاحنات.