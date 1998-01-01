جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح يحمل شركات النقل المسؤولية جراء تعليق عملها في معبر أبو سالم

الإثنين 05 نوفمبر 2018 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يحمل شركات النقل المسؤولية جراء تعليق عملها في معبر أبو سالم



غزة/سما/

 حمل م. رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع المسؤولية الكاملة لجمعية النقل الخاص عن اي تلف او سرقة قد تحدث في الساعات القادمة لبضائع التجار التي هي الان متواجدة في ساحات المعبر الفلسطيني داخل معبر كرم ابو سالم 


و اعرب عن استغرابه و دهشته من عرقلة عمل المعبر  و منع الشاحنات من الدخول لتحميل البضائع و أكد بان هذه الرسوم كانت تحصل بالسابق من السائقين قبل الانقسام و بعد الانقسام


و أكد على ان المعبر مفتوح من الطرف الاسرائيلي و الطرف الفلسطيني لكن عرقلة دخول الشاحنات قد تؤدي لخسائر فادحة بالتجار.

وكانت  جمعية النقل البري في قطاع غزة اعلنت  تعليق العمل في معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة من صباح اليوم الاثنين، كخطوة احتجاجية على فرض حكومة الوفاق رسومًا جديدة على شاحنات النقل في المعبر.


وقالت الجمعية في بيانٍ لها، إنّ "شركات النقل وسائقي الشاحنات قرروا الاحتجاج وتعليق العمل بشكلٍ كامل في المعبر من الجانب الفلسطيني، بسبب فرض رسوم جديدة على الشاحنات"، مُشددةً على أن "تعليق العمل في المعبر سيستمر لحين إلغاء قرار فرض الرسوم مطالبة السلطة بما فيها هيئة المعابر بالتراجع عن القرار فورًا".

وتقدر الرسوم التي فرضتها حكومة الوفاق على الشاحنات العاملة في المعبر 30 شيكل للشاحنة الوحدة، تتوزع كالتالي: 20 شيكل رسوم دخول، و10 شواكل مقابل ميزان الشاحنات.

أخبار ذات صلة

جامعة بير زيت - ارشيف

نقابات الجامعات تعتصم امام التربية في رام الله وتعلن تعليق عملها

مرضي- ارشيف

شركات النظافة توقف عملها بشكل كامل في مستشفيات قطاع غزة والصحة تحذر

شركات النقل

بالاسماء: شركات النقل في غزة التي فرض الاحتلال عقوبات عليها .. والسبب!

عمال نظافة مضربين -ارشيف

غزة: شركات النظافة توقف عملها "جزئياً" في مستشفيات القطاع

الرئيس عباس

الرئيس يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء بغزة وحماس ترد

معبر رفح -ارشيفية

أهالي القطاع غاضبون وخيبة أمل جراء عدم فتح معبر رفح الحدودي اليوم

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة تنتظر رد حماس على مطالب الرئيس عباس الخمسة التي قدمها للسيسي

دخل غزة باسماء وهمية.. فيديو: رجل الشاباك يتلبس بثياب الصحافة ويهاجم مسيرات العودة

القرضاوي "يسلم الراية"

رفضُ الصلاة على أحد المُتوفّين بحادث سير لتورّطه بتسريبِ عقار في القدس المحتلة

صحيفة : «هدوء» غزة بموافقة «فتح» و «التهدئة» بعد المصالحة

القناة العاشرة العبرية تكشف ما دار خلال جلسة الكابينت مساء اليوم حول غزة

الوفد المصري يصل غزة لنقل الرد الاسرائيلي بخصوص التهدئة

الأخبار الرئيسية

الوفد الأمني المصري

الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة بعد زيارة استمرت عدة ساعات

بينت واردان يهاجمان ليبرمان ويطالبان بتشغيل عمال من غزة في اسرائيل

اموال

إسرائيل أبلغت السلطة باقتطاع أموال "المقاصة" وتحويلها لقطاع غزة

عملية طعن في الخليل - ارشيف

الاحتلال يطلق النار على فلسطيني يعاني "اضطرابات نفسية" في الخليل

الحج

ارتياب أردني من قرار سعودي يمنع تأشيرات الحج والعمرة عن أهالي غزة وفلسطينيي 48