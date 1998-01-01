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نقيب الصحفيين الفلسطينيين يستعرض جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في مؤتمر بيروت

الإثنين 05 نوفمبر 2018 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

استعرض نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر جرائم وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي  بحق الصحفيين الفلسطينيين والتي باتت شبه يوميه .
 حيث القى ابو بكر كلمته باسم اتحاد الصحفيين العرب  في افتتاح ورشة العمل الصحفي حول السلامة المهنيه في بيروت يوم اول امس والتي نظمها الاتحاد الدولي للصحفيين بالتنسيق مع نقابة المحررين اللبنانيين.
وطالب ابو بكر نائب رئيس اتحاد الصحفيبن كافة المؤسسات الدوليه بالوقوف بوجه جيش الاحتلال وجنوده بوقف جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين وتوفير كافة سبل الحمايه الدوليه لهم .  
كما شارك أبوبكر في المؤتمر الذي نظمته اليونسكو والاتحاد الدولي للصحفيين في بيروت امس حاشدا الجهود العربيه والدوليه لدعم الصحفيين الفلسطينيين .

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