القواسمي يحذر من محاولات الاحتلال والادارة الامريكية لشطب شعبنا من خلال تنفيذ صفقة القرن

رام الله/سما/

حذر عضو المجلس الثوري في حركة فتح والمتحدث باسمها اسامة القواسمي من محاولات الاحتلال والادارة الامريكية لشطب شعبنا سواء من خلال تنفيذ صفقة القرن في قطاع غزة عبر المفاوضات الجارية بين حماس واسرائيل حول هدنة طويلة الامد، وكذلك الاستفراد في الضفة تارة في القدس او الخان الاحمر او مدينة الخليل.



واوضح القواسمي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم ، ان المخططات الامريكية والاسرائيلية تتجه الى تجزئة الحلول والمقاومة الشعبية والقرار السياسي، مشددا على ان المطلوب فلسطينيا هو توحيد الجهود تجاه المقاومة الشعبية في كل الاراضي الفلسطينية وقطع اي مجال لإسرائيل من اجل الانقضاض على منظمة التحرير من خلال صفقة القرن وهدنة طويلة الامد في قطاع غزة على حساب القدس واللاجئين.