القوى الوطنية تدعو الحكومة إلى الاستجابة لحراك الشارع

جاءت الدعوة خلال اجتماع لقيادة القوى الوطنية والاسلامية بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي.

ودعت إلى المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان، مؤكدة على استمرار التواجد في قرية الخان الاحمر وفي جبل الريسان في قرى رام الله وباقي المناطق الاخرى.

ؤوقالت القوى إنها تنظر بخطورة بالغة للتطبيع العربي المجاني مع الاحتلال تحت عناوين رياضية وثقافية وسياسية وغيرها، مُدينة ما يجري من تطبيع واختراق جدار مقاطعة الاحتلال الذي يصعد عدوانه ضد شعبنا ويتنكر لحقوقه العادلة والمشروعة ورفضه للانصياع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.