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العودة الى سياسة الاغتيالات

بينت واردان يهاجمان ليبرمان ويطالبان بتشغيل عمال من غزة في اسرائيل

الإثنين 05 نوفمبر 2018 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت واردان يهاجمان ليبرمان ويطالبان بتشغيل عمال من غزة في اسرائيل



القدس المحتلة/سما/

 كشفت القناة 10 العبرية عن دعم وتأييد كلٍ من وزير التعليم نفتالي بنيت ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان للسماح بدخول العمال الفلسطينيين من غزة للعمل داخل "إسرائيل".

جاء ذلك خلال اجتماع الكابنيت الذي عُقد ليلة أمس الأحد، لمناقشة تطورات التسوية السياسية مع غزة.

ووفقا للقناة قال الوزير بانيت:"إن سياسية ليبرمان تخلق نوعاً من الغضب والإحباط لدى الشارع الفلسطيني في غزة، لذلك على "إسرائيل" التمييز بين المواطنين المدنيين وعناصر حماس في غزة" .

من جانبه قال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بأن إدخال العمال الفلسطينيين من شأنه أن يساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، كما أن "إسرائيل" بمقدورها وقف ذلك وقتما شاءت، كما أنه طالب بالعودة إلى سياسة الاغتيالات في غزة.

ويشار إلى أن موقف الوزيرين بهذا الشأن يتماشى مع الموقف السائد الذي يتبناه الجيش وباقي وزراء الكابنيت بما في ذلك رئيس الحكومة نتنياهو، إلا أن الشاباك لا يزال يعارض مثل هذه الخطوة حتى الأن، وهي خطوة إدخال عمال فلسطينيين إلى "إسرائيل"

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