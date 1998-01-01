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الاحتلال الاسرائيلي يخطر بهدم مدرسة و3 مساكن في مسافر يطا

الإثنين 05 نوفمبر 2018 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يخطر بهدم مدرسة و3 مساكن في مسافر يطا



الخليل/سما/

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم مدرسة خلة الضبع وثلاثة مساكن في مسافر يطا جنوب الخليل.

وكانت وزارة التربية والتعليم فد افتتحت المدرسة الشهر الماضي ويتلقى 12 طالبا وطالبة تعليمهم فيها، وهي من مدارس التحدي والصمود في مسافر يطا.

وقال راتب الجبور، منسق اللجان الوطنية والشعبية في جنوب الخليل، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة خلة الضبع الأساسية المختلطة وطردت المعلمين والطلبة وسلموهم إخطارا بهدمها.

وأشار الجبور الى قيام سلطات الاحتلال بتسليم إخطارات لهدم ثلاثة مساكن في خربة المفقرة، تأوي عائلات نعمان شحادة حمامدة، وحسين احمد حمامدة، وعدلي حمامدة.

كما أخطرت قوات الاحتلال بهدم غرفة مجاورة لأحد الكهوف، يعيش فيه نشطاء ضد الاستيطان ومتضامنين أجانب في خربة صارورة جنوب الخليل.

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