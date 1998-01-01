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روحاني يتحدى العقوبات الأمريكية

الإثنين 05 نوفمبر 2018 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
روحاني يتحدى العقوبات الأمريكية



طهران /وكالات /

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن إيران ستبيع النفط وستتجاوز العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها.

وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الاثنين: "تريد أمريكا أن تخفض مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر.. لكننا سنواصل بيع النفط... ونتجاوز العقوبات".

من جانبه وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، العقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط الإيراني بأنها جزء من الحرب النفسية التي تشنها واشنطن ضد طهران، مضيفا إنها ستفشل.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "إن الضغوطات الاقتصادية الأمريكية على إيران لا جدوى لها وإنها جزء من الحرب النفسية ضد طهران".

وبدأ اليوم الاثنين سريان مفعول العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران. وستشمل هذه العقوبات مجال تصدير النفط الإيراني. وأعلنت واشنطن نيتها في السعي لتخفيض مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر، داعية بلدان العالم للتخلي عن شرائه.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الأممي مع إيران، وأفاد بنية واشنطن استئناف كل العقوبات ضد إيران، وفرض عقوبات ضد الدول الأخرى التي تقوم بالأعمال الحرة في إيران أو تتعاون معها. وفرضت الولايات المتحدة الجزء الأول من عقوباتها على إيران في 7 أغسطس الماضي.

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