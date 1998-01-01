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الاحتلال يفرج عن مدير معبر بيت حانون ناصر الكيلاني

الإثنين 05 نوفمبر 2018 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن مدير معبر بيت حانون ناصر الكيلاني



غزة / سما/

قررت محكمة صلح المجدل اليوم الاثنين الموافق 05 نوفمبر 2018، الافراج عن مدير معبر بيت حانون ( ايرز)،  ناصر الدين محمود الكيلاني، 50 عاماً، من سكان بيت لاهيا.

ووفقا لتوثيق المركز القانوني فإنه بتاريخ 4 اكتوبر 2018، تم اعتقال الكيلاني أثناء مغادرته لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون إلى مدينة رام الله.

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وبصفته وكيلا قانونيا عن الكيلاني تابع مجريات القضية منذ اللحظات الاولى للاعتقال، حيث حضر محامو المركز جميع جلسات تمديد التوقيف امام قاضي محكمة صلح المجدل. وبناء على طلب محامي المركز قررت المحكمة الاستجابة، وحددت موعداُ للإفراج عنه اليوم الاثنين 5 نوفمبر 2018، دون توجيه لائحة اتهام بحقه.     

         

يشار إلى انها ليست المرة الاولى التي يجري فيها اعتقال موظفين في وزارة الشؤون المدنية بغزة، فبتاريخ 5 يوليو 2018،تم اعتقال الدكتور سائد الغول مدير عام المكاتب الفرعية بوزارة الشؤون المدنية بغزة، حيث تم الافراج عنه بتاريخ 1 أغسطس 2018، بوقت لاحق دون توجيه لائحة اتهام بحقه.

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