جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الثقافة" تفتتح دورة تدريبية في تعليم المقامات الصوتية

الإثنين 05 نوفمبر 2018 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

افتتحت الإدارة العامة للفنون في وزارة الثقافة، دورة تدريبية متخصصة في تعليم المقامات الصوتية، يقدمها الفنان ماجد القيشاوي، ويشارك فيها عدد من الموهوبين والمهتمين.

وخلال افتتاح الدورة، أكد الدكتور أنور البرعاوي وكيل الوزارة أن الدورة تأتي في إطار الدورات الفنية والثقافية المتنوعة التي تقدمها الوزارة وتسعي من خلالها لتعزيز الحس الإبداعي لدى الشباب الفلسطيني، وتطوير وصقل المواهب الشابة في مختلف مجالات الابداع.

من جهته أشار منسق الدورة الأستاذ محمد شعبان إلى أن الدورة حظيت بإقبال واهتمام شديدين وأن عدد المسجلين زاد عن (120) متدرباً من كلا الجنسين، لافتاً إلى أنه تم تقسيم المسجلين إلى مجموعتين الأولى في مقر الوزارة بمدينة غزة، والثانية في مقر بلدية دير البلح وهي مخصصة لسكان المحافظة الوسطى وخان يونس ورفح.

بدوره بيّن الفنان القيشاوي أن الدورة ستستمر على مدار أربعة أسابيع بواقع (20) ساعة تدريبة وتتضمن عدة محاور تدريبية نظرية وعملية لتعليم المشاركين وتدريبهم على أداء أصواتهم بطريقة احترافية.

#وزارة الثقافة

أخبار ذات صلة

قادة الفصائل الفلسطينية - ارشيف

بيروت: "تحضيرية" المجلس الوطني تفتتح اجتماعاتها بالدعوة للوحدة وانتخابات عامة

الديمقراطية

الديمقراطية تعلن مقاطعة دورة المركزي غدا بسبب سياسة "التفرد والتهميش"

كتائب الأقصى

صور... كتائب الأقصى لواء العامودي تخرج دورة الشهيد اللواء أحمد مفرج "أبو حميد"

الرئيس عباس

"والا" العبري يزعم : مواقف "أبومازن" قد تجلب حربًا بين "إسرائيل" وغزة

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

"المركزي" يستكمل اليوم مناقشة تقرير "التنفيذية" ويبحث مسألة "حل التشريعي

الأكثر قراءة اليوم

هارتس تنشر النص الكامل لاتفاق وقف اطلاق النار بين حماس وإسرائيل

القاهرة تنتظر رد حماس على مطالب الرئيس عباس الخمسة التي قدمها للسيسي

دخل غزة باسماء وهمية.. فيديو: رجل الشاباك يتلبس بثياب الصحافة ويهاجم مسيرات العودة

الإعلام العبري: يحيى السنوار قاد غزة بكل اقتدار وبأسلوب فريد

القرضاوي "يسلم الراية"

صحيفة : «هدوء» غزة بموافقة «فتح» و «التهدئة» بعد المصالحة

القناة العاشرة العبرية تكشف ما دار خلال جلسة الكابينت مساء اليوم حول غزة

الأخبار الرئيسية

اموال

إسرائيل أبلغت السلطة باقتطاع أموال "المقاصة" وتحويلها لقطاع غزة

عملية طعن في الخليل - ارشيف

الاحتلال يطلق النار على فلسطيني يعاني "اضطرابات نفسية" في الخليل

الوفد الامني المصري

الوفد المصري يصل غزة لنقل الرد الاسرائيلي بخصوص التهدئة

الحج

ارتياب أردني من قرار سعودي يمنع تأشيرات الحج والعمرة عن أهالي غزة وفلسطينيي 48

نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لسن قانون إعدام أسرى فلسطينيين