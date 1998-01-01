"الثقافة" تفتتح دورة تدريبية في تعليم المقامات الصوتية

غزة / سما /

افتتحت الإدارة العامة للفنون في وزارة الثقافة، دورة تدريبية متخصصة في تعليم المقامات الصوتية، يقدمها الفنان ماجد القيشاوي، ويشارك فيها عدد من الموهوبين والمهتمين.

وخلال افتتاح الدورة، أكد الدكتور أنور البرعاوي وكيل الوزارة أن الدورة تأتي في إطار الدورات الفنية والثقافية المتنوعة التي تقدمها الوزارة وتسعي من خلالها لتعزيز الحس الإبداعي لدى الشباب الفلسطيني، وتطوير وصقل المواهب الشابة في مختلف مجالات الابداع.

من جهته أشار منسق الدورة الأستاذ محمد شعبان إلى أن الدورة حظيت بإقبال واهتمام شديدين وأن عدد المسجلين زاد عن (120) متدرباً من كلا الجنسين، لافتاً إلى أنه تم تقسيم المسجلين إلى مجموعتين الأولى في مقر الوزارة بمدينة غزة، والثانية في مقر بلدية دير البلح وهي مخصصة لسكان المحافظة الوسطى وخان يونس ورفح.

بدوره بيّن الفنان القيشاوي أن الدورة ستستمر على مدار أربعة أسابيع بواقع (20) ساعة تدريبة وتتضمن عدة محاور تدريبية نظرية وعملية لتعليم المشاركين وتدريبهم على أداء أصواتهم بطريقة احترافية.