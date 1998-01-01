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مجدلاني: فرنسا لم تطرح أي أفكار رسمية لعقد مؤتمر دولي للسلام

الإثنين 05 نوفمبر 2018 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: فرنسا لم تطرح أي أفكار رسمية لعقد مؤتمر دولي للسلام



رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني اليوم الإثنين، إن فرنسا لم تطرح أي أفكار رسمية على الجانب الفلسطيني بشأن الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وأضاف مجدلاني ، للصحفيين في مدينة رام الله ، أنه "لا يوجد مبادرة فرنسية، ولا توجد أفكار رسمية تم طرحها على الجانب الفلسطيني حتى الآن".

وكان نائب المستشار الدبلوماسي في الرئاسة الفرنسية أوريليان ليشفليير زار الضفة الغربية وإسرائيل الأسبوع الماضي، فيما تحدثت مصادر إسرائيلية عن سعي باريس لصياغة مبادرة لدفع عملية السلام على أساس حل الدولتين.

وقال مجدلاني إن زيارة المسؤول الفرنسي استهدفت بحث دعوة سيوجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والعديد من دول العالم، لحضور مؤتمر دولي في 11 من الشهر الجاري بمناسبة مرور مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وأضاف "للأسف لم يحدث أي تقدم في الموقف الفرنسي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أو تقديم مبادرة جديدة لرعاية مؤتمر دولي للسلام".

وأشار مجدلاني إلى أن الرئاسة الفرنسية السابقة كانت خطت خطوة عملية باتجاه لعب دور في عملية السلام في الشرق الأوسط، عبر الدعوة لمؤتمر دولي عقد على مرحلتين في باريس عامي 2016 .

وتابع قائلا: "لكن من الواضح أن ماكرون لا ينظر لإعادة تكرار التجربة السابقة، وهو ربما يفكر بطريقة مختلفة، ونحن ننتظر اتخاذه خطوات عملية في دعم فعلي لحل الدولتين، ودعم جهود إحلال السلام".

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