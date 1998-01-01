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وزارة الحكم المحلي تتفقد أكبر مشروع صرف صحي في فلسطين

الإثنين 05 نوفمبر 2018 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



الوسطى / سما /

نفذ وفد من وزارة الحكم المحلي زيارة ميدانية لموقع أكبر مشروع صرف صحي في فلسطين لمعالجة مياه الصرف الصحي شرق البريج.

وترأس الوفد الوكيل المساعد، م: سعيد عمار ومدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل، م: منذر شبلاق ورافقه طاقم من الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة.

وقال الوكيل المساعد أن المشروع يشمل إنشاء محطة المعالجة ومحطة الضخ المركزية في وادي غزه وخطوط الضغط والانسياب الطبيعي لتجميع مياه الصرف الصحي من مدينة غزه والمحافظة الوسطى.

 وأوضح عمار بأن المشروع الذي تنفذه مصلحة مياه بلديات الساحل بتمويل من الحكومة الألمانية بقيمة 6،86 مليون يورو، سيعالج المخاطر البيئية والصحية ويضمن السلامة المباشرة والمستقبلية للمجتمع.

وبين عمار أن المشروع سيعمل على إنشاء خلايا شمسية بقدرة 2 ميغا واط لتغذية محطة المعالجة.

وأضاف أن المحطة ستعمل على معالجة 000،120 متر مكعب في اليوم من مياه الصرف الصحي في المرحلة الأولى لتخدم ما يقارب من مليون مواطن في مدينة غزه والمنطقة الوسطى.

#الحكم المحلي

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