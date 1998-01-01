ليبرمان لترامب: فعلتها مرة أخرى.. شكرا لك

القدس المحتلة / سما /

أعرب وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرضه دفعة ثانية من العقوبات على إيران ودخولها حيز التنفيذ الاثنين، مستهدفة قطاع النفط والبنوك.

وقال ليبرمان في تغريدة له على موقع "تويتر": "قرار الرئيس ترامب الشجاع هو تغيير في الواقع الذي انتظره الشرق الأوسط"، وتابع "في ضربة واحدة، فإن أمريكا تلحق ضررا بالغا بقواعد إيران في سورية ولبنان وغزة والعراق واليمن. الرئيس ترامب، لقد فعلتها مرة أخرى، شكرا لك".وبدأ اليوم الاثنين سريان مفعول العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران. وستشمل هذه العقوبات مجال تصدير النفط الإيراني. وأعلنت واشنطن نيتها في السعي لتخفيض مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر، داعية بلدان العالم للتخلي عن شرائه.

من جهته رد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي في طهران، صباح اليوم، بالقول إن إيران ستبيع النفط وستتجاوز العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الأممي مع إيران، وأفاد بنية واشنطن استئناف كل العقوبات ضد إيران، وفرض عقوبات ضد الدول الأخرى التي تقوم بالأعمال الحرة في إيران أو تتعاون معها. وفرضت الولايات المتحدة الجزء الأول من عقوباتها على إيران في 7 أغسطس الماضي.