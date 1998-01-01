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إسرائيل أبلغت السلطة باقتطاع أموال "المقاصة" وتحويلها لقطاع غزة

الإثنين 05 نوفمبر 2018 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل أبلغت السلطة باقتطاع أموال "المقاصة" وتحويلها لقطاع غزة



رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية، بتحويل أموال من "المقاصة" لقطاع غزة، إن لم تحوّل له كامل المخصصات السابقة.

جاء ذلك، في كلمة لـه خلال مشاركته في ندوة بمدينة رام الله، أكد خلالها أن "البلاغ الإسرائيلي وُجه للجانب الفلسطيني، الأسبوع الماضي".

ولم يدل عريقات بأية تفاصيل، بشأن حصة غزة من أموال المقاصة الفلسطينية، أو قيمة كامل مخصصات غزة الشهرية (فاتورة رواتب ونفقات جارية) وقيمة الاقتطاع.

وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهريا إلى فلسطين، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية.

ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة شهريا، نحو 180 مليون دولار، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، تستخدمها الحكومة في توفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

وتنفذ السلطة الفلسطينية،  إجراءات خاصة بقطاع غزة، تشمل اقتطاع نحو 50 بالمائة من رواتب الموظفين العموميين، بالإضافة إلى وقف مخصصات أخرى خاصة ببعض الوزارات، بغرض الضغط على حركة حماس، لتسليم إدارة القطاع لحكومة الوفاق برام الله.

#عريقات #السلطة #ضرائب #غزة

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