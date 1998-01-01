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هيئة الأسرى: انتهاكات قاسية ومتواصلة يفرضها الاحتلال بحق الاسرى الاطفال في مجدو

الإثنين 05 نوفمبر 2018 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، من انتهاج إدارة سجن مجدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة، منذ فترة انتهاكات قاسية ومتواصلة للاعتداء على الأسرى الأطفال والتنكيل بهم.

ولفتت الهيئة، في بيان لها، إلى أن هذه الاعتداءات على الأسرى الأطفال في مجدو والبالغ عددهم 140 طفلاً، يأتي امتدادًا للهجمة المجنونة التي يمارسها الاحتلال وادرة سجونه بحق الأسرى في مختلف السجون، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ عدة شهور.

وأوضحت الهيئة، أن وحدات القمع الإسرائيلية نفذت قبل ايام عملية اقتحام وتفتيش وقمع بحق الأسرى الأشبال في قسميهما 3 و4، وقامت بالاعتداء عليهم ورشهم بالغاز وعزل عدد منهم وتفتيش غرفهم وتخريب اغراضهم الشخصية.

وأوضحت الهيئة، أن ادارة السجن تواصل منذ اسبوعين حرمان القاصرين من ادخال "بلاطة الطبخ"، وتحرمهم من التواصل مع العالم الخرجي، وأن عدد كبير منهم محروم من زيارة الأهل، وأخرون من لقاء المحامين.

وحذرت الهيئة، من الهجمة الشرسة التي تنفذها وحدات القمع الإسرائيلية بأوامر من الشاباك والمستوى السياسي الإسرائيلي الأسرى الأطفال والأسيرات وباقي الأسرى في مختلف السجون، والتي تعبر عن مدى الحقد والكراهية والتطرف الإسرائيلي تجاه قضية المعتقلين الفلسطينيين. 

#هيئة الأسرى

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