جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: حرب الإحتلال المفتوحة ضد شعبنا وأرضه ومؤسساته تدمير ممنهج لثقافة السلام

الإثنين 05 نوفمبر 2018 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تشهد المرحلة الحالية تصعيداً غير مسبوق في الحرب المفتوحة التي يشنها اليمين الحاكم في إسرائيل وجمهوره من المتطرفين والمستوطنين على الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته ومقدساته وممتلكاته عامةً، وعلى أبناء شعبنا في القدس المحتلة ومحيطها خاصة، وتترافق تلك الحرب الشرسة مع تصاعد ملحوظ في حملة سن وتشريع المزيد من القوانين التمييزية العنصرية التي تستهدف الإنسان الفلسطيني ووجوده وصموده في أرض وطنه. في هذا الإطار تدين الوزارة بأشد العبارات عمليات الإقتحام الهمجية التي ارتكبتها قوات الإحتلال وأذرعه الأمنية والعسكرية المختلفة لمقر محافظة القدس المحتلة ونادي سلوان الرياضي، وتخريب محتوياتهما والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المتواجدين بالمكان، كما تدين الوزارة بشدة إعطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الاخضر لمواصلة تشريع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وكذلك تقديم نفتالي بينت زعيم " البيت اليهودي " ووزير التعليم الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بطرد وتهجير وترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين.

     تؤكد الوزارة أن الإنحياز الأمريكي الأعمى للإحتلال وسياساته يُشجع حكومة المستوطنين في تل أبيب على التمادي في ممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين من القدس المحتلة وتفريغها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، كما أنه يُشكل مظلة لليمين الحاكم في إسرائيل لمواصلة تشريع حملة الإعدامات الميدانية التي تمارسها سلطات الإحتلال بشكلٍ يومي ضد أبناء شعبنا، وإسناداً لسيطرة المتطرفين والمستوطنين على مفاصل الحكم في دولة الإحتلال. إن التصعيد الحاصل في إجراءات الإحتلال وإنتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي وتمرده على الشرعية الدولية وقراراتها يعكس حجم التخاذل الدولي واللامبالاة الدولية تجاه معاناة شعبنا الكبيرة، كما أنه نتيجةً لتقاعس الأمم المتحدة ومؤسساتها ومجالسها عن تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. تُحذر الوزارة من نتائج وتداعيات استمرار الصمت الدولي على جرائم الإحتلال بحق شعبنا وأرضه، خاصة نتائجها الكارثية ليس فقط على فرص الحل السياسي للصراع، وإنما على ثقافة السلام برمتها. 

#وزارة الخارجية

أخبار ذات صلة

القواسمي - ارشيف

فتح: قرار ترامب اعلان حرب على شعبنا وانهى دور اميركا في السلام

بينت - ارشيف

الخارجية: تصريحات "بينت" وأمثاله استخفاف بجهود السلام الأميركية

صورة من الأرشيف

8 دول اوروبية تطالب اسرائيل بدفع تعويضات بدل تدمير منشآت

قصف غزة -ارشيفية

الاحتلال يقصف أرضا زراعية ويدمر مولدا كهربائيا شمال غزة و الجيش يزعم تدمير نفق لحماس

حرب غزة -ارشيفية

جيش الإحتلال يبدي استعداده لعملية عسكرية واسعة في غزة

الشهيد أبو ثريا

جيش الإحتلال يفتح تحقيقا في ظروف استشهاد المقعد أبو ثريا

الأكثر قراءة اليوم

هارتس تنشر النص الكامل لاتفاق وقف اطلاق النار بين حماس وإسرائيل

القاهرة تنتظر رد حماس على مطالب الرئيس عباس الخمسة التي قدمها للسيسي

دخل غزة باسماء وهمية.. فيديو: رجل الشاباك يتلبس بثياب الصحافة ويهاجم مسيرات العودة

الإعلام العبري: يحيى السنوار قاد غزة بكل اقتدار وبأسلوب فريد

القرضاوي "يسلم الراية"

القناة العاشرة العبرية تكشف ما دار خلال جلسة الكابينت مساء اليوم حول غزة

غزة: مصرع سيدة وهي تحاول إنقاذ طفلها الذي تم بتر قدمه اثر حادث سير

الأخبار الرئيسية

صور: اطلاق النار على شاب بزعم محاولة طعن قرب مستوطنة كريات اربع في الخليل

الوفد الامني المصري

الوفد المصري يصل غزة لنقل الرد الاسرائيلي بخصوص التهدئة

الحج

ارتياب أردني من قرار سعودي يمنع تأشيرات الحج والعمرة عن أهالي غزة وفلسطينيي 48

نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لسن قانون إعدام أسرى فلسطينيين

حدود

صحيفة : «هدوء» غزة بموافقة «فتح» و «التهدئة» بعد المصالحة