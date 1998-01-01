قوات الاحتلال تعتقل (17) مواطناً من الضفة الغربية

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين (17) مواطناً من الضفة الغربية.

وبين نادي الأسير الفلسطيني أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة جنين وهم: يحيى جمال نجم، وفرج عمر الصانوري، وعماد الدين أبو الهيجا، ومحمد جمال مسعود، وعاصم عبد الرحمن أبو الخير.

ومن عدة أنحاء في محافظة الخليل اعتقل الاحتلال مهند خالد الدودة، وطلحة محمد زهور، وحمد فؤاد غنيمات، وعبد المجيد علي عادي (30 عاماً).

فيما جرى اعتقال لمواطنين من بلدتي سلواد وكفر نعمة في محافظة رام الله والبيرة وهما: موسى أحمد حامد، وأحمد حسن نصر، يُضاف إلى المعتقلين المواطن معتصم مطير من مخيم قلنديا.

كذلك اُعتقل المواطنان نديم الخطيب، وعودة سلامة الخطيب وكلاهما من بلدة حزما، وثلاثة مواطنين آخرين من القدس وهم: حموده سليم، وأيهم شريفة، ومؤمن الحشيم.