جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

روبوت يحل مشكلة ترهق مسافري المطارات

الإثنين 05 نوفمبر 2018 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روبوت يحل مشكلة ترهق مسافري المطارات



وكالات / سما /

إذا كنت في المطار وقد تعثر عليك الحصول على رحلة الربط الخاصة بك "الترانزيت"، فإن هذا الأمر لن يكون صعباً بعد اليوم بفضل روبوت صنعته شركة إل جي يقوم بهذا الدور.

يعمل الروبوت بوصفه دليلًا بالمطار لإرشاد المسافرين إلى رحلاتهم ما يسهل على الناس السبل التقليدية من الرجوع إلى موظفي الاستعلامات أو مراجعة لوحات الطائرات المغادرة والقادمة وغيرها.

كما أن له وظائف أخرى مثل التعرف على بطاقات الصعود إلى الطائرة ومسحها، ما يوفر عمل الموظفين في هذا الإطار ويقلل من الصفوف والانتظار، ولا يكتفي بذلك بل يرشدك إلى بوابتك.

ويعرف الروبوت باسم "الجدار الإلكتروني"، وتقول الشركة إنه يهدف إلى تسهيل الرحلات والتفاعل مع المسافرين وخدمتهم في المطارات. وهو يستوعب الآن في نسخته الحالية العديد من اللغات تشمل الإنجليزية والصينية والكورية واليابانية.

كما أن له مهام أخرى من العمل على نظافة الأرضيات وجمع القمامة أثناء حركته متنقلاً في المطار لمساعدة المسافرين، علماً أن له حساسية عالية للأماكن المتسخة أكثر من البشر ربما.

كما يقوم بتنظيف الحمامات ويجعلها في وضع جيد في كل الأوقات من حيث الراحة النفسية.

وقد تم تجريبه الآن في مطار إنتشون ومطار سول الدولي بكوريا الجنوبية، وهو ما يجعل هذه المطارات ذات جاذبية أكبر ومتعة للمسافرين.

#روبوت #المطارات

أخبار ذات صلة

860x484 (3)

أول روبوت شرطي....

860x484 (2)

حل ذكي للعزوبية.. روبوت يؤدي كل المهام الزوجية!

﻿إمرأة آلية «روبوت» تمتلك قدرات بشرية

روبوت يلعب كرة الطاولة ومرآة لا تكذب في طوكيو

روبوت يتمكن من حل لغز “مكعب روبيك” بأجزاء من الثانية

شاهد ...روبوت يبني منزلا بأكمله في يومين فقط!

الأكثر قراءة اليوم

هارتس تنشر النص الكامل لاتفاق وقف اطلاق النار بين حماس وإسرائيل

القاهرة تنتظر رد حماس على مطالب الرئيس عباس الخمسة التي قدمها للسيسي

دخل غزة باسماء وهمية.. فيديو: رجل الشاباك يتلبس بثياب الصحافة ويهاجم مسيرات العودة

الإعلام العبري: يحيى السنوار قاد غزة بكل اقتدار وبأسلوب فريد

القرضاوي "يسلم الراية"

القناة العاشرة العبرية تكشف ما دار خلال جلسة الكابينت مساء اليوم حول غزة

غزة: مصرع سيدة وهي تحاول إنقاذ طفلها الذي تم بتر قدمه اثر حادث سير

الأخبار الرئيسية

الوفد الامني المصري

الوفد المصري يصل غزة لنقل الرد الاسرائيلي بخصوص التهدئة

الحج

ارتياب أردني من قرار سعودي يمنع تأشيرات الحج والعمرة عن أهالي غزة وفلسطينيي 48

نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لسن قانون إعدام أسرى فلسطينيين

حدود

صحيفة : «هدوء» غزة بموافقة «فتح» و «التهدئة» بعد المصالحة

رفضُ الصلاة على أحد المُتوفّين بحادث سير لتورّطه بتسريبِ عقار في القدس المحتلة