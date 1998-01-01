روبوت يحل مشكلة ترهق مسافري المطارات

وكالات / سما /

إذا كنت في المطار وقد تعثر عليك الحصول على رحلة الربط الخاصة بك "الترانزيت"، فإن هذا الأمر لن يكون صعباً بعد اليوم بفضل روبوت صنعته شركة إل جي يقوم بهذا الدور.

يعمل الروبوت بوصفه دليلًا بالمطار لإرشاد المسافرين إلى رحلاتهم ما يسهل على الناس السبل التقليدية من الرجوع إلى موظفي الاستعلامات أو مراجعة لوحات الطائرات المغادرة والقادمة وغيرها.

كما أن له وظائف أخرى مثل التعرف على بطاقات الصعود إلى الطائرة ومسحها، ما يوفر عمل الموظفين في هذا الإطار ويقلل من الصفوف والانتظار، ولا يكتفي بذلك بل يرشدك إلى بوابتك.

ويعرف الروبوت باسم "الجدار الإلكتروني"، وتقول الشركة إنه يهدف إلى تسهيل الرحلات والتفاعل مع المسافرين وخدمتهم في المطارات. وهو يستوعب الآن في نسخته الحالية العديد من اللغات تشمل الإنجليزية والصينية والكورية واليابانية.

كما أن له مهام أخرى من العمل على نظافة الأرضيات وجمع القمامة أثناء حركته متنقلاً في المطار لمساعدة المسافرين، علماً أن له حساسية عالية للأماكن المتسخة أكثر من البشر ربما.

كما يقوم بتنظيف الحمامات ويجعلها في وضع جيد في كل الأوقات من حيث الراحة النفسية.

وقد تم تجريبه الآن في مطار إنتشون ومطار سول الدولي بكوريا الجنوبية، وهو ما يجعل هذه المطارات ذات جاذبية أكبر ومتعة للمسافرين.