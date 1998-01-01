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"Qualcomm" تحاكم آبل وتطالبها بتعويض هائل

الإثنين 05 نوفمبر 2018 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"Qualcomm" تحاكم آبل وتطالبها بتعويض هائل



وكالات / سما /

ذكرت مصادر في شركة "Qualcomm" الرائدة في تصنيع المعالجات أن الشركة عازمة على متابعة الدعاوى القضائية التي رفعتها ضد آبل، ومطالبتها بتعويض مالي كبير.

وفي تصريح للإعلام، قال المتحدث باسم Qualcomm إن "شركته مصرة على الاستمرار بمتابعة الدعاوى التي رفعتها ضد آبل، وتطالبها بمبلغ 7 مليارات دولار، ثمنا لبراءات الاختراع والتقنيات التي حصلت عليها سابقا".

وأضاف المتحدث أن "آبل عازمة على تدمير أعمال شركتنا، وتتعمد عدم دفع الديون المترتبة عليها، وتطالبنا بتغيير أسعار الرسوم التي طالبناها بها مقابل استعمال براءات الاختراع الخاصة بنا".

يذكر أن حربا قضائية كانت اندلعت بين آبل وQualcomm العام الماضي، إثر خلافات أغلبها مادية، دفعت آبل للتصريح بأنها ستتخلى عن معالجات Qualcomm في أجهزتها، ودفعت الأخيرة لرفع دعاوى اتهمت فيها آبل بسرقة براءات اختراع تتعلق بإدارة الطاقة وخاصية اللمس ثلاثي الأبعاد "Force Touch" في الهواتف دون أن تدفع ثمنها.

#آبل

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