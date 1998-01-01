قوات الاحتلال تطارد فلسطينيا بالعيسوية

القدس المحتلة / سما /

أطلقت قوات الاحتلال النيران على مركبة تجاوزت حاجز "زعيم" العسكري شرق مدينة القدس، بحجة اجتيازها الحاجز مسرعة وعدم توقفها للتفتيش.



وعلمت وكالة معا أن المركبة وبعد اجتيازها الحاجز لاذت بالفرار باتجاه قرية العيسوية، وخلال ذلك اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة والضباط وخبراء المتفجرات والمخابرات القرية بمساندة مروحية.



وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن أعداد كبيرة اقتحمت قرية العيسوية من كافة مداخلها، وحاصرت شارع الشهيد "زكي عبيد" داخل القرية حيث توجد المركبة المُلاحقة، وباشر خبراء المتفجرات بتفتيشها وفحصها بالكامل.



وأضاف أبو الحمص أن مخابرات الاحتلال والضباط انتشروا في شوارع القرية ومحيط المركبة، كما اقتحمت وحدة من الجنود البنايات المرتفعة، بحثا عن السائق.

