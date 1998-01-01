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الدفاع المدني يطلق حملة توعوية بعنوان "نحو مؤسسة تعليمية آمنه"

الإثنين 05 نوفمبر 2018 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أطلق جهاز الدفاع المدني بمحافظة خانيونس حملة توعوية بعنوان "نحو مؤسسة تعليمية آمنة" تستهدف جميع مدارس المحافظة.

من جانبه أشار رئيس قسم التدريب بالمحافظة نقيب نور عصفور إلى أن هذه الحملة على ثلاث مراحل، الاولى تستهدف المدارس الحكومية ورياض الأطفال، والثانية المدارس الخاصة ومدارس الوكالة، والثالثة الجامعات والمعاهد، منوهاً إلى أنها الحملة الأكبر على مستوى المحافظة.

وأوضح أنه سيستفيد من هذه الحملة التي ستستمر لمدة 3 شهور، حوالي 150 ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة للوصول إلى مؤسسات تعليمية آمنة سليمة .

وتشمل موضوعات الحملة التوعوية، تعريف عام بالدفاع المدني، وأقسام الدفاع المدني، وكيفية التعامل مع المخاطر، بالإضافة إلى السلامة المدرسية والوقاية من الحرائق وكيفية التعامل معها، والإسعافات الأولية اللازمة للطلاب، وكيفية تقديم طلب الاستغاثة الصحيح .

#الدفاع المدني

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