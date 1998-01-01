جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ميلادينوف يحذر من انهيار السلطة ماليا

الإثنين 05 نوفمبر 2018 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميلادينوف يحذر من انهيار السلطة ماليا



القدس المحتلة / سما /

حذر مبعوث الأمم المتحدة الى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، وممثلون أوروبيون من مغبة انهيار السلطة الفلسطينية في حال طبقت إسرائيل، ما أسمته "قانون خصم رواتب الإرهابيين" الذي أقره الكنيست مؤخرا.

وجاء في رسائل بعث بها هؤلاء إلى القيادة السياسية الاسرائيلية، إن تطبيق القانون المذكور من جانب إسرائيل، سيؤدي إلى "نقطة انهيار" وحتى إلى "انهيار المؤسسات" بسبب الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في السلطة الفلسطينية.

وأُوضحت الرسائل أيضا أن السلطة الفلسطينية تمر بحالة عجز مالي يقدر بنحو مليار دولار، وأن بعض الدول المانحة تنوي وقف منحها للسلطة الفلسطينية.

وأوضحت مصادر أوروبية أنه إذا تم تطبيق القانون آنف الذكر، فإن الدول المانحة ستتوقف عن تمويل الأنشطة الجارية لدى السلطة الفلسطينية وستتحول أموالها الى تمويل مهام إنسانية بسبب الحال المتوقع.

#ميلادينوف #السلطة #انهيار

أخبار ذات صلة

ميلادنوف - ارشيف

ميلادينوف: غزة باتت على شفير انهيار كامل و مفتاح انقاذها هو اعادة حكومة الوفاق

ميلادينوف- ارشيف

ميلادينوف يحذر من "انفجار لا مناص منه سيقع في غزة

ميلادينوف - ارشيفية

ميلادينوف يحذر من آثار مدمرة للتصعيد الحالي في غزة

عباس - ارشيف

الاتحاد الاوروبي يخشى سقوط السلطة ويقرر تكثيف دعمها ماليا

نيكولاي ميلادينوف

بعد لقاءات مع السلطة.. ميلادينوف يصل غزة و من المقرر ان يلتقي قيادات من حماس

الصليب الأحمر الدولي يحذر من انهيار شامل في قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

هارتس تنشر النص الكامل لاتفاق وقف اطلاق النار بين حماس وإسرائيل

القاهرة تنتظر رد حماس على مطالب الرئيس عباس الخمسة التي قدمها للسيسي

دخل غزة باسماء وهمية.. فيديو: رجل الشاباك يتلبس بثياب الصحافة ويهاجم مسيرات العودة

الإعلام العبري: يحيى السنوار قاد غزة بكل اقتدار وبأسلوب فريد

القرضاوي "يسلم الراية"

القناة العاشرة العبرية تكشف ما دار خلال جلسة الكابينت مساء اليوم حول غزة

غزة: مصرع سيدة وهي تحاول إنقاذ طفلها الذي تم بتر قدمه اثر حادث سير

الأخبار الرئيسية

الحج

ارتياب أردني من قرار سعودي يمنع تأشيرات الحج والعمرة عن أهالي غزة وفلسطينيي 48

نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لسن قانون إعدام أسرى فلسطينيين

حدود

صحيفة : «هدوء» غزة بموافقة «فتح» و «التهدئة» بعد المصالحة

دخول العقوبات الأميركية الجديدة على إيران حيز التنفيذ اليوم

رفضُ الصلاة على أحد المُتوفّين بحادث سير لتورّطه بتسريبِ عقار في القدس المحتلة