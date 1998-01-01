ميلادينوف يحذر من انهيار السلطة ماليا

القدس المحتلة / سما /

حذر مبعوث الأمم المتحدة الى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، وممثلون أوروبيون من مغبة انهيار السلطة الفلسطينية في حال طبقت إسرائيل، ما أسمته "قانون خصم رواتب الإرهابيين" الذي أقره الكنيست مؤخرا.

وجاء في رسائل بعث بها هؤلاء إلى القيادة السياسية الاسرائيلية، إن تطبيق القانون المذكور من جانب إسرائيل، سيؤدي إلى "نقطة انهيار" وحتى إلى "انهيار المؤسسات" بسبب الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في السلطة الفلسطينية.

وأُوضحت الرسائل أيضا أن السلطة الفلسطينية تمر بحالة عجز مالي يقدر بنحو مليار دولار، وأن بعض الدول المانحة تنوي وقف منحها للسلطة الفلسطينية.

وأوضحت مصادر أوروبية أنه إذا تم تطبيق القانون آنف الذكر، فإن الدول المانحة ستتوقف عن تمويل الأنشطة الجارية لدى السلطة الفلسطينية وستتحول أموالها الى تمويل مهام إنسانية بسبب الحال المتوقع.