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الوزير الحساينة يتفقد مشاريع الطرق والبنية التحتية في عبسان الجديدة شرق خانيونس

الإثنين 05 نوفمبر 2018 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

قام وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة بجولة تفقدية لمشاريع الطرق والبنية التحتية في عبسان الجديدة شرق خانيونس وهي بتمويل من المنحة الكويتية .

وشكر الوزير الحساينة باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله أمير دولة الكويت الشقية صباح الأحمد الصباح والحكومة الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية على دعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني .

وأكد الوزير الحساينة على المضي قدما في مشاريع التطوير والاعمار من أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني وإعادة اعمار كل ما دمره الاحتلال .

#مفيد الحساينة #عبسان الكبيرة

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