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الاحتلال يعتقل مواطنا من بيت أمر ويسلم طفلا بلاغا لمراجعة مخابراته

الإثنين 05 نوفمبر 2018 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطنا وسلمت طفلا بلاغا لمراجعة مخابراتها، لدى مداهمتها منطقتي المصرارة وخلة العين في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد شهود عيان ، بأن جنود الاحتلال اقتحموا عدة منازل في بيت أمر وفتشوها، واعتقلوا المواطن عبد المجيد علي إبراهيم عادي (30 عاما) واقتادوه إلى معسكر "عتصيون" شمال الخليل.

وأضافوا إن جنود الاحتلال سلموا الطفل خطاب وحيد حمدي ابو مارية (16 عاما) بلاغا لمراجعة مخابراتهم في معسكر "عتصيون"، علما أنه افرج عنه قبل أسبوعين من سجون الاحتلال بعد اعتقاله لمدة شهر ونصف ودفعه غرامة مالية بقيمة  2000 شيقل.

#الاحتلال #اعتقال

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