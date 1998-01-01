الأردن يبحث حلّ مشكلة حجّ الفلسطينيين حاملي جواز السفر المؤقت

عمان / وكالات /

أعلن وزير الأوقاف الأردني، عبد الناصر أبو البصل، أن لجنة تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والأوقاف ستزور السعودية قريباً (دون تحديد موعد)؛ لبحث مشكلة حج الفلسطينيين الحاملين جواز السفر المؤقت.

وأعرب أبو البصل، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن أمله بأن تتمكن اللجنة من الوصول إلى حلول تنهي مشكلة حملة الجواز المؤقت وتتيح لهم الحج والعمرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة فلسطين النيابية، أمس، بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل، وأمين عام وزارة الداخلية رائد العدوان؛ لبحث مشكلة حج الفلسطينيين الحاملين لجواز سفر أردني مؤقت لعدم وجود رقم وطني أردني.

ووجّه النائب يحيى السعود، رئيس اللجنة، مناشدة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحل المشكلة والتوجيه بتسهيل حج الفلسطينيين من حملة الجواز المؤقت.

وحظرت السعودية على الفلسطينيين من أبناء القدس وغزة والضفة الغربية المحتلة، ومن في حكمهم من حملة الجواز الأردني "دون رقم وطني" الحصول على تأشيرات الحج والعمرة والإقامة.

وحاملو الوثائق أو جوازات السفر الأردنية المؤقتة هم فلسطينيون مقيمون على الأراضي الأردنية منذ عشرات السنين، لكنهم لا يتمتعون بالجنسية الأردنية والرقم الوطني الذي يميز الأردني عن غيره.