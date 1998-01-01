فيديو.. السيسى: صفقة القرن تعبير إعلامي وليس لدينا معلومات عنها

القاهرة / وكالات /

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، على ما يسمى بـ"صفقة القرن"، قائلًا :" إنه تعبير أطلقته وسائل الإعلام، وقد يكون الهدف منه اختبار ردود الفعل، لكن لا أمتلك معلومات عن ذلك".

وقال الرئيس خلال حوار مفتوح مع مجموعة من الشباب بفعاليات اليوم الثانى لمنتدى الشباب العالمى، :"أتحدث بصدق، معندناش معلومات، وصفقة القرن طرح يطرح فى وسائل الإعلام، وقد يكون لأختبار ردود الأفعال أو خلافه، لكن مفيش مسئول هيرد على سؤال بلا بيانات أو معلومات.. معرفش.. اللى أعرفه دور ورأى مصر فى القضية الفلسطينية، وهو أننا مع ما يرتضيه الفلسطينيين لأنفسهم وداعمين لهم، لكن لن نتحدث باسمهم ولن نفرض عليهم شيء.. منقدرش نتكلم باسم الفلسطينيين أو بالنيابة عنهم أو نفرض عليهم حاجة.. لكن سندعم ما يريدونه، وهذه إجابتى على صفقة القرن".

وفى رده على قول أحد الحضور بأن فلسطين عاصمتها القدس الشرقية والغربية، قال:"طيب خد بس القدس الشرقية يا سيدى.. المشكلة الموجودة فى بلادنا أن التقديرات الحقيقة للواقع بحاجة للتجديد وأن يتم التعامل معها بشكل موضوعى.. هذه القضية على مدار الـ 60 عامًا الماضية فقدت فرص حقيقية للحل نتيجة ما يقال".