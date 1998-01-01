قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة الغربية

رام الله / سما /

شن جيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت 17 مواطنا في الضفة الغربية والقدس.



واعتقل جنود الاحتلال الشاب معتصم مطير من منزله في حيْ المطار مقابل مخيم قلنديا شمال القدس، كما داهمت قوات كبيرة بلدة كفر عقب.





وفي رام الله اعتقل الاحتلال الشاب موسى احمد موسى حامد (18 عاما) بعد مداهمة منزله في بلدة سلواد شرق رام الله، وصادرت مبلغاً مالياً، كما اعتقل الاحتلال الأسير المحرر أحمد حسن نصر من قرية كفر نعمة غرب رام الله.



وافادت مصادر محلية الى ان جيش الاحتلال شرع بعمليات دهم وتفتيش للمنازل في قلقيلية وجنين ما ادى الى اندلاع مواجهات مع الشبان.

