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امطار محلية وانخفاض على الحرارة

الإثنين 05 نوفمبر 2018 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
امطار محلية وانخفاض على الحرارة



رام الله / سما /

 توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم الاثنين، انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام ، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم غد الثلاثاء يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.


وفي يوم الخميس يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحذر من تشكل السيول والفيضانات في الاماكن المنخفضة
 

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