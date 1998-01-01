القناة العاشرة العبرية تكشف ما دار خلال جلسة الكابينت مساء اليوم حول غزة

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم الأحد، عن وجود خلافات حادة داخل جلسة الكابينت، التي انعقدت صباح اليوم، لمناقشة التهدئة مع حماس بغزة.

وذكرت القناة العبرية، "بحسب "عكا " ان ثلاثة وزراء بالكابينت عارضوا خطة وزير الجيش، أفيجدور ليبرمان، لضرب حماس بقوة، في حال فشلت جهود التهدئة.

ووفقا للقناة العبرية، عارض كل من الوزير يوأف جلانت، وجلعاد أردان، ويسرائيل كاتس، موقف وزير الجيش ليبرمان، وعرضوا خطط مضادة لموقفه.

وقالت القناة العاشرة، إن الوزراء الثلاثة هاجموا ليبرمان، بزعم أنه لا يتملك خطة واضحة للتعامل مع حركة حماس بقطاع غزة.

وأضافت القناة، نقلا عن الوزراء الثلاثة، إن ليبرمان كرر مطالبة الكابينت بالموافقة على تسديد ضربة قوية لحماس بغزة، بدون عرض خطة واضحة للتسوية معها.

وبحسب القناة العبرية، فإن وزراء الكابينت اتفقوا على الاستمرار بمسار المباحثات الرامية للتوصل الى التهدئة مع حماس بغزة، برعاية مصرية، من أجل تطبيق تفاهمات العام 2014.