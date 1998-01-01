جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القناة العاشرة العبرية تكشف ما دار خلال جلسة الكابينت مساء اليوم حول غزة

الأحد 04 نوفمبر 2018 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة العاشرة العبرية تكشف ما دار خلال جلسة الكابينت مساء اليوم حول غزة



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم الأحد، عن وجود خلافات حادة داخل جلسة الكابينت، التي انعقدت صباح اليوم، لمناقشة التهدئة مع حماس بغزة.

وذكرت القناة العبرية، "بحسب "عكا " ان ثلاثة وزراء بالكابينت عارضوا خطة وزير الجيش، أفيجدور ليبرمان، لضرب حماس بقوة، في حال فشلت جهود التهدئة.

ووفقا للقناة العبرية، عارض كل من الوزير يوأف جلانت، وجلعاد أردان، ويسرائيل كاتس، موقف وزير الجيش ليبرمان، وعرضوا خطط مضادة لموقفه.

وقالت القناة العاشرة، إن الوزراء الثلاثة هاجموا ليبرمان، بزعم أنه لا يتملك خطة واضحة للتعامل مع حركة  حماس بقطاع غزة.

وأضافت القناة، نقلا عن الوزراء الثلاثة، إن ليبرمان كرر مطالبة الكابينت بالموافقة على تسديد ضربة قوية لحماس بغزة، بدون عرض خطة واضحة للتسوية معها.

وبحسب القناة العبرية، فإن وزراء الكابينت اتفقوا على الاستمرار بمسار المباحثات الرامية للتوصل الى التهدئة مع حماس بغزة، برعاية مصرية، من أجل تطبيق تفاهمات العام 2014.

#الكابينت #غزة #حماس

أخبار ذات صلة

القناة العاشرة العبرية: خطة لإدخال عمال من غزة لاسرائيل

السيسي

القناة العبرية العاشرة : السيسي مصممٌ على التوصل لصفقة شاملة بشأن غزة

محاولة اغتيال أبو نعيم

القناة العبرية العاشرة تزعم: المخابرات المصرية تشارك بتحقيقات محاولة اغتيال أبو نعيم

الرئيس عباس

القناة العاشرة تكشف ما قاله الرئيس عباس في محادثات مغلقة حول اتفاق التهدئة

حرب غزة -ارشيفية

القناة العبرية الثانية تكشف: جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عدوان واسع على غزة

القناة 10 العبرية: حماس اقتربت من نهاية ترميم أنفاقها التي فقدتها خلال حرب 2014

الأكثر قراءة اليوم

الإذاعة الإسرائيلية: السيسي وعباس يعارضان تحويل أموال قطرية لصرف رواتب حماس بغزة

فيديو لحظة الحادث.. مصرع 7 عمال فلسطينيين من القدس في حادث سير مروع

صور : داخلية مصر تقول إنها قتلت 19 من منفذي هجوم الأقباط

اسعار العملات مقابل الشيكل

"مكانك خالي" لمحمد عساف تتجاوز الـ 11 مليون مشاهدة

"الأونروا" توقف دفع بدل الإيجار للمتضررين بغزة

القرضاوي "يسلم الراية"

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس والسيسي

قناة عبرية : القاهرة تنتظر رد حماس على مطالب الرئيس عباس الخمسة التي قدمها للسيسي

السنوار

الإعلام العبري: يحيى السنوار قاد غزة بكل اقتدار وبأسلوب فريد

هارتس تنشر النص الكامل لاتفاق وقف اطلاق النار بين حماس وإسرائيل

استشهاد الشاب الفلسطيني الذي اجتاز الجدار أمس من قطاع غزة

حماس -ارشيفية

يديعوت : هذا ما تخطط له حماس في غزة.. هل يتحقق؟