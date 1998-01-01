قناة عبرية : القاهرة تنتظر رد حماس على مطالب الرئيس عباس الخمسة التي قدمها للسيسي

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة "ريشت كان" العبرية إن مصر تنتظر رداً حمساوياً على مطالب تقدم بها الرئيس محمود عباس بشأن تسليم دَفّة الحكم في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية.

وحسب القناة العبرية فإن عباس، طالب خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ أمس، الموافقة على تسليم صلاحيات الشرطة في غزة، ونقل آلية تحصيل الضرائب، والنظام القضائي، ومعابر غزة الحدودية والوزارات".

وأضافت أن المرحلة الثانية تتضمن تشكل حكومة وحدة وطنية خلال ثلاثة شهور ومن ثم التوجه الى انتخابات فلسطينية شاملة.

ووعد الرئيس عباس نظيره المصري بعدم إتخاذ أي عقوبات جديدة على غزة الى حين اتضاح الصورة الأخيرة ورد حماس على هذه المطالب.