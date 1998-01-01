القرضاوي "يسلم الراية"

وكالات

قال الشيخ يوسف القرضاوي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية الخامسة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين باسطنبول، إن كلمته هذه ستكون الأخيرة وبعدها "سيسلم الراية لمن بعده".

وصرح القرضاوي في كلمته امس السبت، أنه في العام الماضي قال لعصام البشير إنه في المرة القادمة سيسلم الراية في المؤتمر.

وشن القرضاوي خلال كلمته الوداعية هجوما على السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأشاد في الوقت ذاته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان "الذي نهض بتركيا"، على حد قوله.

يذكر أن دول المقاطعة لقطر وهي السعودية ومصر والامارات والبحرين أدرجت في بيان مشترك القرضاوي و59 شخصية أخرى تقيم في قطر على "قوائم الارهاب".

كما أدرجت تلك الدول "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الذي يترأسه القرضاوي على تلك القوائم.