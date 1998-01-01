الإعلام العبري: يحيى السنوار قاد غزة بكل اقتدار وبأسلوب فريد

القدس المحتلة / سما /

قال الكاتب الإسرائيلي، آفي سخاروف، إن قائد حماس في غزة يحيى السنوار نجح في ثني ذراع الحكومة الإسرائيلية دون جر قطاع غزة إلى حرب.

وأضاف سخاروف، "من الضروري بالفعل رفع القبعة للسنوار لنجاحه بتجنيب غزة الحرب، وقيادته حماس بكل إقتدار وبأسلوب من النضال الشعبي غير المألوف".

وأوضح أن يحيى السنوار نجح أيضاً في السيطرة على الوضع في قطاع غزة، وإلى حد ما أيضاً في "إسرائيل".

وتابع سخاروف قوله: "عندما ارادوا في غزة؛ لم يطلقوا الصواريخ، عندما لم يكونوا راغبين في ذلك، "انزلقت" منهم بعضها، ومع ذلك، كان الغرض الأساسي لحماس الوصول إلى ترتيب مع إسرائيل".

من جهته، قال المعلق العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، إن قائد حماس في غزة يحيى السنوار والمحيطين به على دراية كبيرة بالمجتمع الإسرائيلي. فهم يدركون أن وصول سكان محيط غزة إلى حدود نهاية الصبر، سيجعلون الحكومة عشية الانتخابات، تقع على ركبتيها. وفي مثل هذه الحالة، من الممكن الاستمرار في الضغط. بعد الميناء، سيطلب أيضًا منفذًا جويًا.