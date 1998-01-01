بعد عقده لقاءات هامة.. الرئيس يغادر مصر

القاهرة/سما/

اختتم الرئيس محمود عباس، ظهر اليوم الأحد، زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية، بعد مشاركته في منتدى شباب العالم الثاني، الذي انطقلت أعماله أمس السبت برعاية وحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وعقد الرئيس خلال الزيارة عدة لقاءات هامة، وفي مقدمتها لقاؤه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستقباله لوزير شؤون الرئاسة اللبناني بير رافول، كما شارك في افتتاح النصب التذكاري في شرم الشيخ.

وكان في وداع الرئيس على أرض مطار شرم الشيخ الدولي، محافظ جنوب سيناء خالد فودة، وسفير دولة فلسطين في القاهرة، مندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

ورافق الرئيس في زيارته: عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، قد أكد يوم أمس عبر لقاء على "تلفزيون فلسطين"، أن هناك تطابق فلسطيني - مصري في المواقف التي تمت دراستها خلال لقاء الرئيس محمود عباس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، واصفًا اللقاء الذي عقد في شرم الشيخ على هامش مؤتمر الشباب الثاني بالهام جدًا.

وقال الأحمد إنه تم استعراض المخاطر بشكل دقيق والتي تهدد مصير القضية الفلسطينية عبر الحراك السياسي الأخير سواء ما يتعلق بما يسمى بصفقة القرن، وما توصلت اليه الأمور مع الجانب الاميركي والاسرائيلي بشكل تفصيلي وآخرها ما جرى من ضم القنصلية الأميركية في فلسطين إلى السفارة الامريكية في اسرائيل وكأنهم أصبحوا في حل من حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف "الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء عدم قبول مصر أي شأن سياسي يتعلق بالقضية الفلسطينية إذا لم يوافق عليه الشعب الفلسطيني وقيادته"، قائلًا إن مصر توافق على ما توافق عليه القيادة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه تم استعراض ما تقوم به اسرائيل من أعمال استيطان وما يجري في الخان الاحمر وصمود أهلها في مواجهة الاحتلال، إضافة إلى الأوضاع الخطيرة في القدس خاصة بعد القرار الأميركي بشأنها وما يجري الأن الإعداد له قانون بالكنيسيت الاسرائيلي للتقسيم الزماني والمكاني والذي يعني انفجار شامل في الأوضاع الفلسطينية الاسرائيلية.

وقال الأحمد، إن الرئيس المصري أكد ثبات الموقف المصري من خلال المحافظة على القدس الشرقية بكل مقدساتها الاسلامية والمسيحية كما هي حق للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والاسلامية،

كما أكد أن مصر حريصة أيضًا على الهدوء ووقف نزيف الدم على الحدود مع اسرائيل في قطاع غزة ومنع قيام أي حرب جديدة تسفك مزيد من الدماء وإننا نبحث عن الهدوء ومنع الحرب، ولا نبحث عن أي اتفاقات لان الاتفاقات يجب أن تكون بين القيادة الفلسطينية الشرعية ومنظمة التحرير بقيادة الرئيس محمود عباس والجانب الاسرائيلي، وبالتالي التهدئة الحقيقية والكاملة لن تكون الا باتفاق فلسطيني- اسرائيلي باعتبار أن ذلك شأن القيادة الفلسطينية والتي يمثلها الرئيس محمود عباس.

وأكد الرئيسان على ضرورة التمسك باتفاق 12/ 10/ 2017 والتنفيذ الدقيق له وعودة حكومة التوافق لاستلام إدارة شؤون قطاع غزة كما تديرها في الضفة الغربية، حيث يلاقي أهلنا هناك كل الرعاية من الحكومة الشرعية الفلسطينية وتكون خطوات إدارة شؤون غزة من قبل السلطة الواحدة والقانون الواحد كمقدمة للتدرج ووصولاً إلى الشنراكة الوطية بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد التأكد من صلابة إنهاء الانقسام من خلال التزام جميع الأطراف بالحكومة الواحدة والقانون الواحد، وفق قوله.

كما تم استعراض نتائج دورة المجلس المركزي الأخيرة خاصة ما يتعلق بالعلاقة مع حركة حماس، والوضع الداخلي، وضرورة إنهاء حالة الانقسام ثم العلاقة مع اسرائيل، مشيرًا الى ما قرره المجلس الوطني والمركزي إلى أنه لا يمكن ان نبقى نلتزم من جانب واحد وإسرائيل لا تلتزم.

وأكد أنه لابد أن ينتهي الانقسام اليوم قبل الغد حتى نستطيع أن نوحد أنفسنا كفلسطينيين وننتزع قضية الانقسام من يد اسرائيل والولايات المتحدة، مشددُا على أنه لسنا بحاجة الى حوارات واتفاقيات جديدة بل نحن بحاجة الى تنفيذ ما تم التوقيع عليه .