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الأوقاف تنفذ 477 دورةً قرآنية تخرج منها 4522 مشاركاً

الأحد 04 نوفمبر 2018 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نفذت الإدارة العامة لتحفيظ القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشئون الدينية 477 دورةً قرآنية في أحكام التلاوة والتجويد التأهيلية والتمهيدية والعليا وتأهيل السند والسند المتصل والروايات والقراءات القرآنية.

وأوضحت الادارة العامة للتحفيظ في تقريرها الإحصائي حول أنشطتها خلال العام 2018م أن لديها 266 محفظًا يعملون في 266 مركزًا لتحفيظ القرآن في جميع محافظات القطاع، فيها 3160 طالباً يحفظون القرآن الكريم.

منوهًة الى أن 171 طالباً في مراكز التحفيظ أتموا حفظ كتاب الله كاملاً خلال هذا العام 2018م في حين هناك 269 طالباً أتموا حفظ 20 جزءًا. مشيرةً إلى أنها أقامت 19 حلقة لتحفيظ القرآن في المدارس والسجون.

وبينت الإدارة أنها ومن خلال ديوان القراء التابع لها نفذت (181) أمسية قرآنية و(107) ملتقى قرآني، وشاركت في إحياء (173) احتفالاً ومهرجانًا فرحًا، مشيرًة الى أن عدد المنتسبين لديوان القراء بلغ (101) منتسب.

وفيما يتعلق بديوان الحفاظ قالت: "إن عدد مراكز الديوان وصل الى (32) مركز، فيها 300 طالبٍ، يُشرف عليهم 32 محفظًا في جميع المحافظات". وتابعت: "كما تم عقد 74 مقرأةً قرآنيةً بمشاركة 818 قارئًا، وتنفيذ 5 مسابقات قرآنية".

ونوهت إلى أن عدد المشاركين في المخيمات المغلقة لتثبيت القرآن بلغ (40) مشاركًا.

بدوره أكد وكيل وزارة الأوقاف د. حسن الصيفي أنه رغم الصعوبات والعقبات الكبيرة والكثيرة، إلا أن وزارته تبذل ما بوسعها للارتقاء والتقدم في حقل القرآن الكريم، وتطوير أداء المحفظين الذين لهم مكانة كبيرة عند الله.

وأشاد الصيفي بدور المحفظين والمدربين والمشرفين الذين يبذلون جهودًا واضحةً لإنجاح مسيرة التحفيظ، معرباً عن جزيل شكره وتقديره لكل من ساهم في هذه المسيرة.

وشدد على أن وزارته لن تدخر جهدًا في سبيل استمرار مسيرة القرآن الكريم والعمل على تخريج جيل قرآني قادر على تحقيق النصر والتمكين للأمة الإسلامية.

#وزارة الأوقاف

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