صور : داخلية مصر تقول إنها قتلت 19 من منفذي هجوم الأقباط

القاهرة / وكالات /

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، أنها قتلت 19 من العناصر "الإرهابية" بعد تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية، مشيرة إلى أن هؤلاء المسلحين نفذوا عمليات عدائية بالبلاد وكان آخرها الهجوم المسلح الذي استهدف الأقباط يوم الجمعة.



وقالت في بيان لها إنه "في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد وكان آخرها الهجوم المسلح الذي أستهدف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل المعترف الكائن بجبل القلمون بمحافظة المنيا لموطنهم بمحافظة سوهاج".



وذكرت: "فقد تم عقب وقوع الحادث تشكيل مجموعات عمل ميدانية وفنية بمشاركة قطاعات الوزارة المعنية ووضع خطة بحث اعتمدت على جمع المعلومات وتتبع خط سير هروب الجناة والاستعانة في ذلك بوسائل التقنية الحديثة وتمشيط أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها، خاصة الواقعة بالمناطق النائية والتي يتخذها هؤلاء العناصر كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية".



وأضافت الوزارة أن "معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية وهم من عناصر الخلية المنفذة للحادث المشار إليه بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا، واتخاذها مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني".



وأوضحت: "تم مداهمة المنطقة المشار إليها وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران وعقب انتهاء المواجهة القتالية تبين أنها أسفرت عن مقتل عدد 19 من العناصر الإرهابية ، والثور على أسلحة وعتاد".