نتنياهو يشكر ترامب على العقوبات ضد إيران

القدس المحتلة/سما/

وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران، بـ"المبادرة التاريخية".



وقال في بيان صدر عن مكتبه: "شكرا للرئيس ترامب على هذه المبادرة التاريخية. العقوبات آتية حقا"، مضيفاً: "منذ سنوات أوجه نداءات لإعادة فرض العقوبات بالكامل على النظام الإيراني الدموي والقاتل الذي يهدد العالم بأسره".



وتابع نتنياهو: "العقوبات الأساسية التي فرضتها واشنطن بدأت تظهر آثارها حيث ينهار الريال ويتراجع الاقتصاد الايراني والنتائج بديهية".وبعد 6 أشهر على انسحابها من الاتفاق الدولي مع إيران الموقع في 2015، أكدت واشنطن الجمعة إعادة فرض عقوباتها الأشد على طهران ابتداء من الإثنين المقبل.



وكان الاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، الذي هدف إلى منع طهران من حيازة سلاح نووي، أبدت أسفها للقرار الأمريكي الأخير.

