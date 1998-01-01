جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يشكر ترامب على العقوبات ضد إيران

الأحد 04 نوفمبر 2018 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يشكر ترامب على العقوبات ضد إيران



القدس المحتلة/سما/

وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران، بـ"المبادرة التاريخية".

وقال في بيان صدر عن مكتبه: "شكرا للرئيس ترامب على هذه المبادرة التاريخية. العقوبات آتية حقا"، مضيفاً: "منذ سنوات أوجه نداءات لإعادة فرض العقوبات بالكامل على النظام الإيراني الدموي والقاتل الذي يهدد العالم بأسره".

وتابع نتنياهو: "العقوبات الأساسية التي فرضتها واشنطن بدأت تظهر آثارها حيث ينهار الريال ويتراجع الاقتصاد الايراني والنتائج بديهية".وبعد 6 أشهر على انسحابها من الاتفاق الدولي مع إيران الموقع في 2015، أكدت واشنطن الجمعة إعادة فرض عقوباتها الأشد على طهران ابتداء من الإثنين المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، الذي هدف إلى منع طهران من حيازة سلاح نووي، أبدت أسفها للقرار الأمريكي الأخير.
 

أخبار ذات صلة

نتنياهو وترامب - أرشيفية

نتنياهو يحث ترامب على تجديد العقوبات ضد إيران

ترامب - ارشيف

نتنياهو يشكر ترامب لنيته استخدام الفيتو ضد القرار المصري الثلاثاء

نتنياهو وترامب - ارشيف

نتنياهو يشكر واشنطن على "الفيتو" ضد مشروع القرار حول القدس

نت

نتنياهو يتوعد باقصى العقوبات .. اهم ما جاء في جلسة الكابينت مساء اليوم

نتنياهو وترامب

نتنياهو يتلقى رسالة خاصة من ترامب

دونالد ترامب

ما هي فحوى المكاملة الهاتفية بين ترامب و نتنياهو ؟

الأكثر قراءة اليوم

الاحمد: لقاء الرئيس مع نظيره المصري كان هاما وشاملا

آيزنكوت: يمكن استعادة الجنود الإسرائيليين المختطفين من غزة خلال أسبوع

فيديو لحظة الحادث.. مصرع 7 عمال فلسطينيين من القدس في حادث سير مروع

رويترز : مواقع إخبارية مزيفة و"ذباب إلكتروني".. حرب شرسة تدور في الإنترنت بسبب خاشقجي

شاهد...نابلس: آلاف الموظفين والعمال يطالبون برحيل حكومة الحمد الله

يوأف غالانت: تحسين الوضع الإنساني بغزة مصلحة أمنية لإسرائيل

سقوط مقاتلة روسية من طراز ميغ-29 أثناء طلعة تدريبية في مصر

الأخبار الرئيسية

حماس -ارشيفية

يديعوت : هذا ما تخطط له حماس في غزة.. هل يتحقق؟

ليبرمان وبينت - ارشيف

بينت :ليبرمان غير قادر على قيادة المؤسسة الامنية ودمر الردع الاسرائيلي

الرئيس عباس والسيسي

الإذاعة الإسرائيلية: السيسي وعباس يعارضان تحويل أموال قطرية لصرف رواتب حماس بغزة

عمال

مسؤول إسرائيلي يؤكد : الاتفاق مع "حماس" لا يشمل السماح بدخول عمال من غزة

حدود غزة -ارشيفية

صحيفة: تفاهم أولي بين حماس وإسرائيل لمعادلة "هدوء مقابل وقود ورواتب"