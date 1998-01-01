جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بينت :ليبرمان غير قادر على قيادة المؤسسة الامنية ودمر الردع الاسرائيلي

الأحد 04 نوفمبر 2018 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت :ليبرمان غير قادر على قيادة المؤسسة الامنية ودمر الردع الاسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

في هجوم هو الاعنف منذ سنوات ، جدد وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الأحد، مهاجمته لوزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قبيل مناقشة قانون طرد عائلات منفذي العمليات من الفلسطينيين.

ونقلت القناة السابعة العبرية عن بينت قوله، إن "ليبرمان غير قادر على قيادة المؤسسة الأمنية"، مضيفا "خلال السنتين الماضيتين، لقد دمر ليبرمان الردع الإسرائيلي".

وتابع "الإرهابيون" ليسوا خائفين. فهم يعرفون أن بيوتهم لن تدمر، كما أن عائلاتهم ستحصل على 12،000 شيكل في الشهر، وأنهم سيحصلون على مجد الشهداء, اليوم سنرفع القانون لطرد عائلات "الإرهابيين" حتى يكون رادعًا لهم". على حد قوله.

#ليبرمان #بينت #قوة الردع #الارهاب

أخبار ذات صلة

بينت - ارشيف

بينت : يجب القضاء على قيادة حماس ويرد على تصريحات السنوار الاخيرة

بينت

بينت : خنوع ليبرمان لحماس سيؤدي لاندلاع حرب جديدة

ليبرمان و بينت

تواصل التراشق بين بينت و ليبرمان حول غزة والاخير :" آمل أن يدمر سكان القطاع نظام حماس "

الاونروا- ارشيف

الوزير الاسرائيلي بينت يتهم "الاونروا" بدعم الارهاب ويدعو لحلها

اجتماع طارئ لليبرمان ونتنياهو

ليبرمان مهاتفاً ميلادينوف: قيادة حماس تتحمل مسئولية التصعيد والقتل والدمار القادم في غزة

معبر كرم ابو سالم- ارشيف

خلافات كبيرة داخل الكابينت الاسرائيلي حول قرار ليبرمان وقف ضخ الوقود لغزة

الأكثر قراءة اليوم

الاحمد: لقاء الرئيس مع نظيره المصري كان هاما وشاملا

آيزنكوت: يمكن استعادة الجنود الإسرائيليين المختطفين من غزة خلال أسبوع

فيديو لحظة الحادث.. مصرع 7 عمال فلسطينيين من القدس في حادث سير مروع

رويترز : مواقع إخبارية مزيفة و"ذباب إلكتروني".. حرب شرسة تدور في الإنترنت بسبب خاشقجي

شاهد...نابلس: آلاف الموظفين والعمال يطالبون برحيل حكومة الحمد الله

يوأف غالانت: تحسين الوضع الإنساني بغزة مصلحة أمنية لإسرائيل

سقوط مقاتلة روسية من طراز ميغ-29 أثناء طلعة تدريبية في مصر

الأخبار الرئيسية

حماس -ارشيفية

يديعوت : هذا ما تخطط له حماس في غزة.. هل يتحقق؟

الرئيس عباس والسيسي

الإذاعة الإسرائيلية: السيسي وعباس يعارضان تحويل أموال قطرية لصرف رواتب حماس بغزة

عمال

مسؤول إسرائيلي يؤكد : الاتفاق مع "حماس" لا يشمل السماح بدخول عمال من غزة

حدود غزة -ارشيفية

صحيفة: تفاهم أولي بين حماس وإسرائيل لمعادلة "هدوء مقابل وقود ورواتب"

محيسن

محيسن: حماس تسعى لدولة مسخ في غزة تكون مركزا لخلافة مزعومة ضمن "صفقة القرن"