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الوفد الطبي التخصصي الماني لجراحة المخ والأعصاب يغادر قطاع غزة

الأحد 04 نوفمبر 2018 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

غادر  قطاع غزة وفد طبي تخصصي لجراحة المخ والأعصاب من "تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا – فرع ألمانيا" عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة  ، المكون من استشاري جراحة المخ والأعصاب الطبيب الألماني د سمير كزكز والطبيب استشاري التخدير الايرلندي د. محمد فهيم بعد إجراء سلسلة من العمليات الجراحية للمرضى .

وفي بيان صحفي أوضح التجمع" أن الوفد تمكن من لحظة وصوله من إجراء العديد من العمليات الجراحية وصفت بعضها بالمعقدة ومعاينة العشرات من المرضى وتقديم الاستشارات الطبية لأكثر من 500 حالة إضافة لتدريب الأطباء المحليين في مجالات التخدير وجراحة المخ والأعصاب .

وقد تضمنت الزيارة الالتقاء بوكيل وزارة الصحة الفلسطينية-غزة د. يوسف أبو الريش ولفيف من المدراء والأطباء والمسؤولين الفلسطينيين ومسئولي وزارة الصحة في قطاع غزة، لبحث متطلبات ومستلزمات لجلب وفود طبية متخصصة وتدريب الكوادر الطبية الفلسطينية في مستشفيات القطاع الصحي .

وفِي تصريح صحفي قالت د. غادة أبو عيشة "نائب رئيس التجمع في ألمانيا  ومسئولة الإغاثة والوفود " إلى أن هذه الزيارة الطبية الإغاثية تعتبر هي الثانية هذا العام ، موزعة على مستشفى القدس بغزة ومستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة، ومن المقرر أن يتوجه الوفد إلي الضفة الغربية نهاية العام الحالي .

وأضافت "أبو عيشة " يعد هذا المشروع من ضمن سلسلة المشاريع الهادفة التي ينفذها التجمع ويهدف الى ارسال وفود طبية متخصصة لعلاج الحالات المرضية الصعبة وإحضار الجرحى للعلاج في أوروبا وعقد دورات تدريبية للأطباء في فلسطين لنقل الخبرة اليهم عن قُرب.

يذكر ان زيارة الوفد تتم بتنسيق من تجمع الاطباء الفلسطينيين في اوروبا - فرع المانيا وجمعية اغاثة أطفال فلسطين PCRF و هي الزيارة الثامنة والثلاثين للدكتور سمير كزكز إلى قطاع غزة حيث دأب على مساعدة مرضى القطاع وإجراء العمليات الجراحية لهم .

#الوفد الطبي

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