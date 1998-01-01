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الاحتلال يخطر بوقف البناء في أربعة منازل زراعية جنوب بيت لحم

الأحد 04 نوفمبر 2018 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال ، اليوم الاحد، بوقف البناء في اربعة منازل قديمة (بيوت زراعية)، تم اعادة تأهيلها مجددا في قرية شوشحلة ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح ، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها موظفون مما تسمى "الادارة المدنية" اقتحمت قرية شوشحلة، واخطرت بوقف البناء في اربعة منازل بحجة عدم الترخيص.

وتعود المنازل المخطرة لكل من: علي إبراهيم صلاح، وسرحان مصطفى صلاح، وحباس خليل صلاح، وموسى أحمد صلاح.

وأشار صلاح، إلى أن الاحتلال أخطر المواطنين شفهيا بعدم التواجد في شوشحلة بعد الخامسة مساء والا سيتعرضون للاعتقال، لافتا إلى انه تم يوم امس، طرد كافة السكان منها، رافقه ليلا تفجير كافة ابواب المنازل.

يشار الى ان الاحتلال كان قد اخطر سابقا ثلاثة منازل في قرية شوشحلة بوقف البناء فيها.

#الاحتلال

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