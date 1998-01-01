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السفير المصري الجديد يصل "إسرائيل" لاستلام مهامه

الأحد 04 نوفمبر 2018 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير المصري الجديد يصل "إسرائيل" لاستلام مهامه



القدس المحتلة / سما /

وصل السفير المصري الجديد خالد محمود عبد المنعم عزمي اليوم الأحد إلى "إسرائيل" لتسلم مهامه.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن السفير المصري سيقدم أوراق اعتماده يوم الخميس إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى جانب السفير الأردني الجديد غسان المجالي الذي وصل قبل حوالي شهر.

عزمي هو سابع سفير مصري في تل أبيب، منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين قبل نحو 40 عاماً.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اختيار سفيرة جديدة لـ "إسرائيل" في القاهرة هي أميرة أورون، أول سيدة تتولى هذه المهمة، خلفاً للسفير الحالي ديفيد غوفرين.

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